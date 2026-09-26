في بغداد.. انتحار فتاة ووفاة شخص والعثور على جثة

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بانتحار فتاة ووفاة شخص والعثور على جثة بحوادث أمنية متفرقة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار فتاة باسلوب شنق نفسها داخل منزلها ضمن منطقة شهداء السيدية"، مشيرا الى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وأضاف المصدر "وفاة شخص مختل عقليا نتيجة حادث حريق اندلع داخل دارهم ضمن منطقة الكمالية"، مشيرا الى "العثور على جثة امرأة كبيرة بالسن متفسخة داخل دارها ضمن ".