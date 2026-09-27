استشهاد امرأة ورصد حركة لعناصر "داعش".. ماذا حدث في كركوك أمس؟

وذكرت الخلية في بيان أن القوات الأمنية، ومن خلال المتابعة الميدانية، رصدت في ساعة متأخرة من مساء أمس حركة لعنصرين من بقايا " " قرب القرية، وعلى إثر ذلك شاغلت القطعات الأمنية الموقع المرصود بإطلاق قنبرتي هاون.وأضافت أن الحادث أدى إلى إصابة امرأة مدنية تصادف وجودها بالقرب من الموقع، حيث نُقلت بصورة عاجلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.وأكدت الخلية أنها ستوافي بالمزيد من التفاصيل لاحقًا.