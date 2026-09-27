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استشهاد امرأة ورصد حركة لعناصر "داعش".. ماذا حدث في كركوك أمس؟
أمن
2026-09-27 | 05:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
426 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت خلية
الإعلام الأمني
، اليوم الأحد، استشهاد امرأة مدنية إثر إصابتها بقصف هاون استهدف موقعًا رصدت فيه القوات الأمنية حركة لعنصرين من بقايا تنظيم "داعش" قرب قرية المالحة ضمن قاطع الفرقة 11 في
قيادة عمليات كركوك
.
وذكرت الخلية في بيان أن القوات الأمنية، ومن خلال المتابعة الميدانية، رصدت في ساعة متأخرة من مساء أمس حركة لعنصرين من بقايا "
داعش
" قرب القرية، وعلى إثر ذلك شاغلت القطعات الأمنية الموقع المرصود بإطلاق قنبرتي هاون.
وأضافت أن الحادث أدى إلى إصابة امرأة مدنية تصادف وجودها بالقرب من الموقع، حيث نُقلت بصورة عاجلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.
وأكدت الخلية أنها ستوافي بالمزيد من التفاصيل لاحقًا.
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