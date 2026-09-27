حصيلة اشتباكات كركوك.. مكافحة الإرهاب يعلن مقتل إرهابيين واعتقال ثالث

وقال الجهاز في بيان، إن "أبطال نفذوا عملية أمنية نوعية في منطقة بمحافظة ، جرى خلالها الاشتباك مع ثلاثة إرهابيين من بقايا عصابات الإرهابية".وأضاف أن العملية أسفرت عن "مقتل إرهابيين اثنين وإلقاء القبض على الثالث"، مبيناً أنها نُفذت وفق أوامر قضائية، وفي إطار الجهود الأمنية والاستخبارية المتواصلة لملاحقة بقايا العصابات الإرهابية.وأكد جهاز مكافحة الإرهاب "استمرار عملياته النوعية لملاحقة بقايا الإرهاب، والدفاع عن أمن وسلامة المواطنين".