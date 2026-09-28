ثلاث طائرات تهاجم اربيل

وأفاد بيان لجهاز أمن بأن "الهجوم نُفذ باستخدام ثلاث طائرات مسيرة من طراز "حديد"، وتزامن بين الساعة الواحدة وأربعين دقيقة والساعة الثانية وعشر دقائق من فجر اليوم".وأشارت مصادر إعلامية وحزبية إلى أن "مخيم يؤوي عائلات مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني"، وتداولت معلومات غير مؤكدة بشكل مستقل نسبت الهجوم إلى الإيراني.ويأتي هذا الاستهداف في إطار سلسلة هجمات متكررة تطال مواقع المعارضة في جنوب .وفي 3 آذار الماضي تعرض المخيم لهجوم بثلاث مسيّرات أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، وتكرر القصف في 30 نيسان بخمس مسيّرات، ثم في 8 حزيران بثلاث مسيّرات سقطت إحداها قرب مستشفى المخيم.كما استُهدف موقع تابع للحزب قرب ناحية سوران في 24 ايلول الجاري مما أدى إلى إصابة عنصر من قوات البيشمركة.وتعكس هذه الحوادث حالة تصعيد أمني لافت في الإقليم، إذ تشير التقديرات إلى تسجيل أكثر من ألف هجوم متنوع بين صواريخ ومسيّرات خلال السنوات الماضية، مما يثير القلق المحلي والدولي بشأن الاستقرار في المنطقة.