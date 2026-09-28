القبض على 3 متهمين بينهم أجنبي بحوزتهم 1.5 كغم من الكريستال في الديوانية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تنفيذا لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل قائد شرطة اللواء ، تمكنت قوة من والمؤثرات العقلية في بإمرة مدير من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، بينهم شخص أجنبي الجنسية".وأضاف البيان، أن "العملية جاءت بعد جهود أمنية ومتابعة ميدانية أسفرت عن ضبط كمية تقدر بنحو 1 كغم ونصف من مادة الكريستال المخدرة بحوزة المتهمين".وتابع البيان، أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق القانون".