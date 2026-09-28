من المطارات إلى حصر السلاح.. تداعيات قرار حظر الرحلات الإيرانية تتسع

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتحدث عن سعر النفط واحتمال العودة للضربات على إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

من المطارات إلى حصر السلاح.. تداعيات قرار حظر الرحلات الإيرانية تتسع

أمن

2026-09-28 | 05:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من المطارات إلى حصر السلاح.. تداعيات قرار حظر الرحلات الإيرانية تتسع
1,049 شوهد

السومرية نيوز – أمن

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الاثنين، أن قرار حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي وقف استقبال الرحلات الجوية الإيرانية أدخل العراق في مرحلة جديدة من التوتر السياسي، في ظل اتساع الاعتراضات النيابية والسياسية والفصائلية، بالتزامن مع تحركات واحتجاجات رافضة للقرار في عدد من المحافظات.

وبحسب التقرير، تتمسك بغداد رسميًا بالإجراء باعتباره احترازيًا لتجنب تداعيات العقوبات الأميركية على قطاع الطيران، فيما تتزايد الضغوط السياسية للمراجعة أو الحصول على استثناءات تسمح باستئناف الرحلات الإيرانية. وكانت الحكومة قد أعلنت دخولها في حوار مباشر مع واشنطن للحصول على استثناءات لبعض المطارات لأغراض تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين.

وفي مجلس النواب، بدأت حملة لجمع التواقيع لمراجعة القرار، إذ قال النائب عباس العلياوي، بحسب التقرير، إن أكثر من 50 نائبًا اجتمعوا وبدأوا بجمع التواقيع، مع توقع ارتفاع العدد إلى أكثر من 100 نائب.

وحذر العلياوي من انعكاس وقف الرحلات على اقتصاد المحافظات التي تعتمد بدرجة كبيرة على حركة الزائرين، ولا سيما النجف، مشيرًا إلى تأثر العاملين في المطارات والفنادق والمطاعم والقطاعات المرتبطة بالسياحة. كما طُرحت مطالب باستضافة رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس سلطة الطيران المدني. وتحدث العلياوي، في تصريحات منفصلة، عن وجود تعاقدات والتزامات مع شركات طيران ومؤسسات محلية، محذرًا من إمكانية نشوء مطالبات بالتعويضات.

وفي السياق ذاته، سجل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، موقفًا معارضًا للقرار، واصفًا إياه بأنه "مستعجل وغير مدروس"، ملوحًا بعقد جلسة استثنائية في حال عدم التراجع عنه، فيما أشار إلى إمكانية اتخاذ إجراءات رقابية من جانب البرلمان.

ويرى التقرير أن الاعتراض لم يقتصر على المؤسسات الدستورية، إذ شهدت محافظات عراقية تحركات رافضة للقرار، فيما هددت حركة "النجباء" بالاعتصام داخل المطارات في حال عدم استئناف الرحلات مع إيران. كما أوردت تقارير أخرى مواقف لفصائل سياسية ومسلحة رافضة للقيود المفروضة على الرحلات الإيرانية.

وبالتوازي مع ذلك، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا مع رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة القرار وتداعياته السياسية والشعبية، إلى جانب ملفات أخرى، وفق ما نقلته مصادر سياسية.

وبحسب "الأخبار"، توجد تباينات داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن كيفية التعامل مع القرار، بين أطراف ترى ضرورة تجنب الصدام مع واشنطن في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية، وأخرى تضغط باتجاه العدول عن وقف استقبال الطائرات الإيرانية، خشية أن يتحول الإجراء إلى سابقة أوسع في التعامل مع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

ونقل التقرير عن قيادي في الإطار أن القرار الحكومي جاء أساسًا لتجنب عقوبات أميركية محتملة، مشيرًا إلى وجود اتصالات مع مسؤولين أميركيين للحصول على استثناءات للعراق، ولا سيما لبعض المطارات، بسبب اعتبارات اقتصادية وإنسانية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن النقاشات شملت إمكانية العدول عن القرار أو التوصل إلى استثناءات تسمح باستمرار الرحلات لأغراض العلاج والزيارة والدراسة.

وفي المقابل، نقل التقرير عن مصدر بارز في الفصائل المسلحة أن استمرار الحكومة في القرار من دون معالجة سياسية قد يؤدي إلى إعادة النظر في موقف الفصائل من دعمها للحكومة، رابطًا ذلك أيضًا بملف "حصر السلاح بيد الدولة"، ومشيرًا إلى أن طريقة إدارة الحكومة لملف العقوبات الأميركية على إيران قد تنعكس على موقف الفصائل من مسار حصر السلاح.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية معالجة الملف عبر المسار الدبلوماسي، إذ أعلنت بغداد إجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن للحصول على استثناءات تسمح باستئناف الرحلات الجوية الإيرانية لأغراض إنسانية ومدنية.

وبذلك، وفق التقرير، لم يعد ملف وقف الرحلات الإيرانية مقتصرًا على قطاع الطيران، بل بات متداخلًا مع ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية، من بينها علاقة بغداد بواشنطن وطهران، وموقف القوى السياسية والفصائل من الحكومة، ومسار حصر السلاح بيد الدولة.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الهرج - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-28
Play
بغداد سوق الهرج - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
Play
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
Play
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
عشرين
Play
عشرين
حكومة الاطار تغلق المطار وتمنع هبوط الجار! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-27
Play
حكومة الاطار تغلق المطار وتمنع هبوط الجار! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-27
Play
نشرة ٢٧ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-27
Play
العراق في دقيقة 27-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-27
Live Talk
Play
Live Talk
برمودا الشباب.. جدل اجتماعي يتجدد - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-27
Play
برمودا الشباب.. جدل اجتماعي يتجدد - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-27
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
Play
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الهرج - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-28
Play
بغداد سوق الهرج - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
Play
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
Play
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
عشرين
Play
عشرين
حكومة الاطار تغلق المطار وتمنع هبوط الجار! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-27
Play
حكومة الاطار تغلق المطار وتمنع هبوط الجار! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-27
Play
نشرة ٢٧ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-27
Play
العراق في دقيقة 27-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-27
Live Talk
Play
Live Talk
برمودا الشباب.. جدل اجتماعي يتجدد - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-27
Play
برمودا الشباب.. جدل اجتماعي يتجدد - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-27
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
Play
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23

اخترنا لك
ممرات سرية ومسيّرات مفخخة.. تقرير يكشف نتائج التحقيق بشأن استهداف السعودية
04:38 | 2026-09-28
ثلاث طائرات تهاجم اربيل
03:42 | 2026-09-28
اعتقال ثلاثة متهمين بالانتماء إلى "داعش" في السليمانية
17:22 | 2026-09-27
حصيلة اشتباكات كركوك.. مكافحة الإرهاب يعلن مقتل إرهابيين واعتقال ثالث
12:18 | 2026-09-27
بالصور.. جثث الانتحاريين ومكان الاشتباك في كركوك
11:55 | 2026-09-27
بعد اشتباكات مسلحة.. احباط تفجيرين بحزامين ناسفين في كركوك
10:13 | 2026-09-27

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.