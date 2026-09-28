اجتماع امني رفيع بشأن نقل الملف الأمني داخل المدن إلى وزارة الداخلية

وقالت هيئة الاعلام الأمني في بيان ورد لـ ، ان " للقوات المسلحة الفريق أول الركن ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً أمنياً موسعاً لمناقشة استكمال متطلبات انتقال الملف الأمني داخل المدن من قطعات إلى تشكيلات "، مبينا ان "الاجتماع شهد حضور عدد من القادة والمسؤولين الأمنيين، إلى جانب مشاركة قادة العمليات والشرطة والاجهزة الأمنية في محافظات والبصرة وميسان عبر الدائرة المغلقة".وأضاف انه "جرى خلال الاجتماع مراجعة الخطط الميدانية والآليات التنفيذية الكفيلة بإنهاء إجراءات التسليم والاستلام، وتقييم جاهزية القطعات لضمان انتقال سلس وإدارة كفؤة للسيطرة الأمنية داخل مراكز المحافظات والمدن، بما يعزز الاستقرار الداخلي ويمنح الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية الدور الرئيس في حفظ الأمن والممتلكات العامة والخاصة".وذكر ان "هذا الاجتماع جاء ضمن التوجيهات الحكومية والخطط الاستراتيجية لإعادة توزيع المسؤوليات بين والعسكرية، بحيث تتولى وزارة الداخلية إدارة الملف الأمني الداخلي، في حين تتركز مهام وزارة الدفاع على حماية الحدود الوطنية وتأمين الأهداف الاستراتيجية".