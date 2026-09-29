مقتل امرأة بإطلاق نار داخل منزلها في الزعفرانية.. التحقيقات تتواصل

وقال المصدر لـ ، إن "المرأة تعرضت لإطلاق نار من سلاح نوع مسدس داخل دارها، ما أدى إلى وفاتها"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على زوج الضحية، وهو منتسب في ، للتحقيق في ملابسات الحادث".وأشار المصدر إلى أن "الزوج أفاد خلال التحقيقات الأولية بأنه لا يعلم شيئاً عن الحادث ولا يمتلك مسدساً، في حين أظهرت البطاقة العسكرية الخاصة به أنه يمتلك سلاحاً من هذا النوع، فيما لم يتم العثور على المسدس حتى الآن".وأوضح أن "القوات الأمنية تحفظت على الزوج وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد أسباب الوفاة والجهة المسؤولة عنها".