رويترز: إيطاليا تُكمل انسحاب قواتها من العراق

وكانت قد سحبت بالفعل معظم أفرادها من بحلول مارس/آذار 2026، بعد أن استهدفت غارة جوية ليلية قاعدة عسكرية في .وشاركت القوات الإيطالية في عملية "العزم الصلب" التي تقودها ضد ، وكذلك في بعثة (الناتو) في العراق، وهي مهمة غير قتالية تركز على تقديم المشورة وبناء القدرات.وقال البيان إن القوات الإيطالية وقوات اتفقت مع السلطات المحلية على مغادرة المنطقة بحلول 30 سبتمبر/أيلول.وقال الإيطالي غيدو كروسيتو إن الانسحاب يمثل انتقالًا نحو تولّي العراق مسؤولية أكبر عن أمنه.وسيبقى ضابطان من قوات الكارابينييري الإيطالية في العراق ضمن بعثة للمساعدة الاستشارية في العراق (EUAM Iraq)، التي تعمل بموافقة .