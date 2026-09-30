بيوم السيادة الوطني.. أمين بغداد يجدد العهد بمواصلة تطوير العاصمة

وقال في بيان، إن المناسبة تأتي لاستذكار تضحيات الشهداء وبطولات مقاتلي مختلف صنوف القوات الأمنية، مجددًا بأن تبقى ، عاصمة ، حاضرة في مسيرة البناء والإعمار والتنمية المستدامة.وأضاف أن أمانة بغداد تواصل مسؤوليتها في تطوير مشهد العاصمة والارتقاء بمستوى خدماتها، بما يليق ببغداد وأهلها ومكانتها الوطنية والتاريخية.وتمنى أن يحفظ الله العراق وشعبه، ويديم عليه الأمن والاستقرار، ويرحم الشهداء ويشفي الجرحى، ويوفق أبناءه في مواصلة مسيرة البناء والعطاء.