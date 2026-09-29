بالجرم المشهود.. القبض على متهمة بالابتزاز الإلكتروني في بغداد

وذكرت القيادة في بيان، أن العملية نفذها إجرام الأول، عقب ورود إخبار عبر قسم الاستجابة والسيطرة (911)، بشأن قيام المتهمة بتهديد إحدى المواطنات ونشر صورها.وأضافت أنه تم تشكيل فريق عمل ونصب كمين محكم، أسفر عن استدراج المتهمة والقبض عليها بالجرم المشهود أثناء استلامها مبلغاً مالياً مقابل حذف الصور التي بحوزتها.وأشارت إلى إيداع المتهمة التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.