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بالجرم المشهود.. القبض على متهمة بالابتزاز الإلكتروني في بغداد
أمن
2026-09-29 | 13:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
109 شوهد
أعلنت قيادة شرطة
بغداد
الرصافة
، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمة بالابتزاز الإلكتروني، بعد تهديد إحدى المواطنات بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت القيادة في بيان، أن العملية نفذها
قسم مكافحة
إجرام
الصدر
الأول، عقب ورود إخبار عبر قسم الاستجابة والسيطرة (911)، بشأن قيام المتهمة بتهديد إحدى المواطنات ونشر صورها.
وأضافت أنه تم تشكيل فريق عمل ونصب كمين محكم، أسفر عن استدراج المتهمة والقبض عليها بالجرم المشهود أثناء استلامها مبلغاً مالياً مقابل حذف الصور التي بحوزتها.
وأشارت إلى إيداع المتهمة التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
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