القيادة المركزية الأمريكية توضح: الانسحاب من العراق جزء من خطة انتقالية مدروسة

وقالت في بيان، إن "القوات الأمريكية أنهت عملية الانسحاب المنظم للقوات والمعدات من ".وأضافت أن "الانسحاب من يأتي ضمن خطة انتقال مخطط لها نحو علاقة دفاعية ثنائية"، مشيرة إلى أن الموحدة لا تزال تعمل وتتخذ من مقراً لها.وأكدت أن القوات الأمريكية تواصل مكافحة تنظيم الدولة في ، إلى جانب شركاء التحالف وحكومة سوريا.