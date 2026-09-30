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CBS News: أكثر من 600 هجوم استهدف المصالح الأميركية في العراق خلال 2026
أمن
2026-09-30 | 06:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
110 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، انتهاء العملية العسكرية لمكافحة تنظيم "داعش" في
العراق
، مؤكداً انسحاب جميع قوات
التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة
ومعداته من
قاعدة أربيل الجوية
، وفقاً لما أوردته شبكة
cbs news
.
وقال المتحدث باسم
وزارة الدفاع
الأميركية
شون بارنيل
، في بيان، إن المغادرة المنظمة لقوات التحالف ومعداته من قاعدة
أربيل
تمثل "الاختتام الناجح للمهمة العسكرية التي هزمت داعش في
العراق
"، مبيناً أن التطور يمثل انتقالاً من مهمة تحالف خلال فترة الحرب إلى جهد أمني تقوده القوات العراقية، مدعوماً بعلاقة أمنية ثنائية بين
بغداد
وواشنطن.
وبدأت
الولايات المتحدة
عملية "العزم الصلب" عام 2014 لمواجهة تنظيم "داعش"، الذي نشأ من بقايا تنظيم القاعدة في العراق وتمكن في السنوات التي سبقت العملية من السيطرة على مساحات واسعة من العراق وسوريا.
وأشارت الشبكة إلى أن نحو ألفي جندي أميركي كانوا موجودين في العراق حتى شباط الماضي، مقارنة بأكثر من 160 ألف جندي أميركي كانوا موجودين في البلاد خلال ذروة ما عُرف بـ"الزيادة العسكرية" في أواخر العقد الأول من الألفية.
وكانت القوات الأميركية قد شاركت في تنفيذ المهمة داخل العراق وسوريا، فيما انسحب نحو 1500 جندي أميركي كانوا موجودين في سوريا لسنوات من هناك في وقت سابق من العام الحالي.
وبحسب
cbs news
، فإن إنهاء المهمة كان جزءاً من اتفاق أميركي عراقي جرى التوصل إليه قبل سنوات، ونص على الانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية بين البلدين. وفي اتفاق مشترك عام 2024، أعلنت بغداد وواشنطن إنهاء مهمة التحالف متعدد الدول لمكافحة "داعش" خلال عام 2025، على أن تنتهي عملية "العزم الصلب" في العراق بنهاية عام 2026.
ورغم نجاح العملية في دفع تنظيم "داعش" بعيداً عن السيطرة على أراضٍ واسعة، فإن ذلك لا يعني انتهاء التنظيم، إذ شهد كانون الأول 2025 مقتل جنديين أميركيين ومترجم في هجوم نسبه الجيش الأميركي إلى "داعش"، قبل أن تنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية رداً على الهجوم.
وفي سياق آخر، تعرضت القوات الأميركية خلال السنوات الماضية لهجمات من فصائل مسلحة مرتبطة بإيران داخل العراق، فيما
قالت وزارة الدفاع
الأميركية إن تلك الفصائل شنت أكثر من 600 هجوم استهدف مواطنين ومنشآت أميركية بين شباط ونيسان 2026.
وأضافت الشبكة أن
وزير الدفاع
الأميركي بيت هيغسيث ناقش ملف الهجمات خلال اجتماع عقده في تموز مع
رئيس الوزراء
العراقي
علي الزيدي
في
مقر وزارة الدفاع
الأميركية، إلى جانب الانتقال من
التحالف الدولي
لمكافحة "داعش" إلى علاقة أمنية ثنائية، مؤكداً التزام
واشنطن
بإنهاء عملية "العزم الصلب" في 30 أيلول.
وفي ملف الفصائل المسلحة، أشارت CBS News إلى أن رئيس الوزراء علي
الزيدي
تعهد بنزع سلاح الفصائل المدعومة من
إيران
في العراق، بعدما كان قد حدد في البداية أيلول 2026 موعداً لذلك، قبل أن يصبح الموعد المتوقع لإنهاء وجودها المسلح حزيران 2027.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الأمنية العراقية، بما فيها قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى في
إقليم كردستان
، ستتولى مواصلة جهود تأمين العراق والحد من نشاط بقايا تنظيم "داعش".
وأضاف أن الجيش الأميركي سيواصل تقديم التدريب المحدد والدعم الاستخباري للشركاء العراقيين، فيما قال إن المسؤولية الرئيسية عن مواجهة التحديات الأمنية المتبقية في العراق، بما فيها بقايا "داعش" والفصائل المرتبطة بإيران، تقع الآن على عاتق
الحكومة العراقية
.
وشدد بارنيل على استمرار التزام الولايات المتحدة بمكافحة الإرهاب والعمل مع العراق وشركائها لضمان عدم تمكن تنظيم "داعش" من إعادة تشكيل نفسه انطلاقاً من الأراضي العراقية.
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