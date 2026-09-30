CBS News: أكثر من 600 هجوم استهدف المصالح الأميركية في العراق خلال 2026

– أمن



أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، انتهاء العملية العسكرية لمكافحة تنظيم "داعش" في ، مؤكداً انسحاب جميع قوات ومعداته من ، وفقاً لما أوردته شبكة .





وبدأت عملية "العزم الصلب" عام 2014 لمواجهة تنظيم "داعش"، الذي نشأ من بقايا تنظيم القاعدة في العراق وتمكن في السنوات التي سبقت العملية من السيطرة على مساحات واسعة من العراق وسوريا.



وأشارت الشبكة إلى أن نحو ألفي جندي أميركي كانوا موجودين في العراق حتى شباط الماضي، مقارنة بأكثر من 160 ألف جندي أميركي كانوا موجودين في البلاد خلال ذروة ما عُرف بـ"الزيادة العسكرية" في أواخر العقد الأول من الألفية.



وكانت القوات الأميركية قد شاركت في تنفيذ المهمة داخل العراق وسوريا، فيما انسحب نحو 1500 جندي أميركي كانوا موجودين في سوريا لسنوات من هناك في وقت سابق من العام الحالي.



وبحسب ، فإن إنهاء المهمة كان جزءاً من اتفاق أميركي عراقي جرى التوصل إليه قبل سنوات، ونص على الانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية بين البلدين. وفي اتفاق مشترك عام 2024، أعلنت بغداد وواشنطن إنهاء مهمة التحالف متعدد الدول لمكافحة "داعش" خلال عام 2025، على أن تنتهي عملية "العزم الصلب" في العراق بنهاية عام 2026. وقال المتحدث باسم الأميركية ، في بيان، إن المغادرة المنظمة لقوات التحالف ومعداته من قاعدة تمثل "الاختتام الناجح للمهمة العسكرية التي هزمت داعش في "، مبيناً أن التطور يمثل انتقالاً من مهمة تحالف خلال فترة الحرب إلى جهد أمني تقوده القوات العراقية، مدعوماً بعلاقة أمنية ثنائية بين وواشنطن.وبدأت عملية "العزم الصلب" عام 2014 لمواجهة تنظيم "داعش"، الذي نشأ من بقايا تنظيم القاعدة في العراق وتمكن في السنوات التي سبقت العملية من السيطرة على مساحات واسعة من العراق وسوريا.وكانت القوات الأميركية قد شاركت في تنفيذ المهمة داخل العراق وسوريا، فيما انسحب نحو 1500 جندي أميركي كانوا موجودين في سوريا لسنوات من هناك في وقت سابق من العام الحالي.وبحسب ، فإن إنهاء المهمة كان جزءاً من اتفاق أميركي عراقي جرى التوصل إليه قبل سنوات، ونص على الانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية بين البلدين. وفي اتفاق مشترك عام 2024، أعلنت بغداد وواشنطن إنهاء مهمة التحالف متعدد الدول لمكافحة "داعش" خلال عام 2025، على أن تنتهي عملية "العزم الصلب" في العراق بنهاية عام 2026.

ورغم نجاح العملية في دفع تنظيم "داعش" بعيداً عن السيطرة على أراضٍ واسعة، فإن ذلك لا يعني انتهاء التنظيم، إذ شهد كانون الأول 2025 مقتل جنديين أميركيين ومترجم في هجوم نسبه الجيش الأميركي إلى "داعش"، قبل أن تنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية رداً على الهجوم.



وفي سياق آخر، تعرضت القوات الأميركية خلال السنوات الماضية لهجمات من فصائل مسلحة مرتبطة بإيران داخل العراق، فيما الأميركية إن تلك الفصائل شنت أكثر من 600 هجوم استهدف مواطنين ومنشآت أميركية بين شباط ونيسان 2026.



وأضافت الشبكة أن الأميركي بيت هيغسيث ناقش ملف الهجمات خلال اجتماع عقده في تموز مع العراقي في الأميركية، إلى جانب الانتقال من لمكافحة "داعش" إلى علاقة أمنية ثنائية، مؤكداً التزام بإنهاء عملية "العزم الصلب" في 30 أيلول.



وفي ملف الفصائل المسلحة، أشارت CBS News إلى أن رئيس الوزراء علي تعهد بنزع سلاح الفصائل المدعومة من في العراق، بعدما كان قد حدد في البداية أيلول 2026 موعداً لذلك، قبل أن يصبح الموعد المتوقع لإنهاء وجودها المسلح حزيران 2027.



وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الأمنية العراقية، بما فيها قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى في ، ستتولى مواصلة جهود تأمين العراق والحد من نشاط بقايا تنظيم "داعش".



وأضاف أن الجيش الأميركي سيواصل تقديم التدريب المحدد والدعم الاستخباري للشركاء العراقيين، فيما قال إن المسؤولية الرئيسية عن مواجهة التحديات الأمنية المتبقية في العراق، بما فيها بقايا "داعش" والفصائل المرتبطة بإيران، تقع الآن على عاتق .



وشدد بارنيل على استمرار التزام الولايات المتحدة بمكافحة الإرهاب والعمل مع العراق وشركائها لضمان عدم تمكن تنظيم "داعش" من إعادة تشكيل نفسه انطلاقاً من الأراضي العراقية.