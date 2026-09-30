القبض على 7 أجانب وضبط جوازات وأختام مزورة شرقي بغداد

وبحسب المعلومات، ضبطت القوة بحوزة الموقوفين 9 جوازات سفر، إضافة إلى أوراق ووثائق دولية، و3 أختام مزورة تعود إلى مديرية إقامة وجوازات الشلامجة، فضلاً عن ختم مزور يعود إلى ، وختم آخر يستخدم لتغيير التواريخ.وأشارت المعلومات إلى إيداع الموقوفين التوقيف، واتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم.