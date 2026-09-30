الدفاعي يكشف عن موعد حصر السلاح بيد الدولة

وأكد الدفاعي في بيان، أن "انسحاب قوات التحالف يمثل محطة تاريخية استكملتها الحكومة للوصول إلى السيادة الكاملة وأن الظروف الاستثنائية التي دعت لوجود القوات الأجنبية قد زالت نهائياً، حيث ان القوات الامنية باتت قادرة من امساك الملف الأمني كاملاً.وبخصوص خطر وجود بين، أن "محاربة الارهاب مستمرة وهي تحت سيطرة القدرات الأمنية وخبراتها المتراكمة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تسليح وتطوير منظومات الدفاع الجوي لحماية الأجواء العراقية.وتابع الدفاعي حديثه، "اليوم هو عيد وطني وبداية مشروع عراقي لتحقيق السيادة الكاملة تتضمن تنظيم عبر إقرار قانوني الهيكلية والتقاعد، وفك ارتباط الفصائل بالجهات السياسية لدمجها رسمياً، وصولاً إلى حصر السلاح كلياً بيد الدولة بحلول منتصف عام 2027.