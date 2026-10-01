الدفاع التركية تعلن تسليم قاعدة بعشيقة زليكان تدريجياً للحكومة العراقية

وأوضحت الوزارة أن قرار التسليم يأتي في ضوء التقدم الذي أحرزته في تطبيق الإجراءات الأمنية في قضاء بمحافظة .وتقع قاعدة بعشيقة، المعروفة أيضاً باسم زليكان، شمال شرقي مدينة ، وتُعد من أبرز المواقع العسكرية التركية في شمال ، إذ ارتبط وجود القوات التركية فيها بعمليات تدريب ودعم القوات المحلية خلال فترة الحرب على تنظيم .وكان العراق وتركيا قد اتفقا، في وقت سابق، على نقل السيطرة على قاعدة بعشيقة–زليكان إلى الحكومة بصورة تدريجية، وفق آلية وجدول زمني متفق عليهما، بالتزامن مع تفاهمات أمنية بشأن بسط سلطة في سنجار.ويأتي القرار في إطار تفاهمات أمنية أوسع بين وأنقرة، شملت تعميق التعاون الأمني وتعزيز سلطة الدولة العراقية في سنجار، إلى جانب ملفات اقتصادية واستراتيجية مشتركة بين البلدين.وتعود قاعدة بعشيقة إلى عام 2015، عندما أنشأتها لتدريب القوات المحلية التي كانت تقاتل تنظيم داعش، قبل أن تصبح لاحقاً إحدى أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأنقرة بسبب الوجود العسكري التركي في الأراضي العراقية.