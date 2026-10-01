الخارجية الألمانية: انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة مع العراق

وأوضح المصدر، أن من مصلحة الطرفين المشتركة استمرار الدور والوجود الألماني في ، ولا سيما في ، عبر تكييف أشكال التعاون لتشمل استمرار دعم القطاع الأمني، والجهود المدنية الرامية لترسيخ الاستقرار، فضلاً عن تعزيز مجالات التنمية، بحسب وسائل اعلام كردية.وبيّن المصدر أن هذا الملف كان محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت في خلال زيارة العراقي بدعوة رسمية من المستشار الألماني ، مشيراً إلى أن الحوارات مستمرة حالياً مع الشركاء العراقيين لبلورة تفاصيل وآليات التعاون للمرحلة المقبلة.وحول تقييم الوضع الميداني لتنظيم " "، أشار المصدر الألماني إلى أن التنظيم تراجع بشكل كبير وانتهى وجوده الميداني وتضاءلت هجماته، في حين تتصاعد قدرات القوات الاتحادية والشركاء الكرد يوماً بعد يوم للتعامل بشكل مستقل مع فلول التنظيم، مع التأكيد على أن الحفاظ على هذه المكتسبات لا يزال يتطلب تنسيقاً مستمراً.