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الزيدي: القرار الأمني والعسكري أصبح وطنياً وخاصاً بمؤسسات الدولة
أمن
2026-09-30 | 09:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
209 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أكد رئيس
مجلس الوزراء
، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح
الزيدي
، اليوم الأربعاء، أن القرار الأمني والعسكري أصبح وطنياً وخاصاً بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة،
صباح النعمان
، في بيان، أن
الزيدي
ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لبحث الاستحكامات والمهام العسكرية والأمنية للقوات المسلحة، في مرحلة ما بعد إتمام انسحاب
التحالف الدولي
لمحاربة
داعش
من
العراق
واكتمال السيادة الوطنية.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات والخطط الكفيلة بتعزيز قدرة المؤسسات العسكرية على ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سلطة القانون والدولة.
وأكد الزيدي، خلال الاجتماع، أن القرار الأمني والعسكري أصبح اليوم وطنياً وخاصاً بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية، مبيناً ضرورة اليقظة والجاهزية الدائمة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القوات والأجهزة الأمنية كافة، وتحديث خططها وإجراءاتها وقواعد بياناتها، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لحفظ الأمن والاستقرار في عموم مناطق البلاد.
كما أكد القائد العام للقوات المسلحة أهمية تعزيز الجهد الاستخباري، ودعم العمل الأمني الاستباقي، وملاحقة مغذيات
خطاب
التطرف والتأجيج الطائفي الذي يستهدف وحدة
أطياف
الشعب، ويبث الفرقة ويهدد السلم
الأهلي
والمجتمعي.
وأشار إلى أهمية دور
هيئة التصنيع
الحربي في هذه المرحلة، من خلال إقامة شراكة إنتاجية مثمرة مع
الشركات العالمية
المتخصصة في تصنيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية، مبيناً أن الحكومة ماضية في تحقيق شراكات إقليمية ودولية للتعاون المشترك، بعيداً عن سياسة المحاور، وعلى أساس تبادل المصالح المشتركة.
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