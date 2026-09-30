الزيدي: القرار الأمني والعسكري أصبح وطنياً وخاصاً بمؤسسات الدولة

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ، في بيان، أن ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لبحث الاستحكامات والمهام العسكرية والأمنية للقوات المسلحة، في مرحلة ما بعد إتمام انسحاب لمحاربة من واكتمال السيادة الوطنية.وجرت خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات والخطط الكفيلة بتعزيز قدرة المؤسسات العسكرية على ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سلطة القانون والدولة.وأكد الزيدي، خلال الاجتماع، أن القرار الأمني والعسكري أصبح اليوم وطنياً وخاصاً بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية، مبيناً ضرورة اليقظة والجاهزية الدائمة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القوات والأجهزة الأمنية كافة، وتحديث خططها وإجراءاتها وقواعد بياناتها، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لحفظ الأمن والاستقرار في عموم مناطق البلاد.كما أكد القائد العام للقوات المسلحة أهمية تعزيز الجهد الاستخباري، ودعم العمل الأمني الاستباقي، وملاحقة مغذيات التطرف والتأجيج الطائفي الذي يستهدف وحدة الشعب، ويبث الفرقة ويهدد السلم والمجتمعي.وأشار إلى أهمية دور الحربي في هذه المرحلة، من خلال إقامة شراكة إنتاجية مثمرة مع المتخصصة في تصنيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية، مبيناً أن الحكومة ماضية في تحقيق شراكات إقليمية ودولية للتعاون المشترك، بعيداً عن سياسة المحاور، وعلى أساس تبادل المصالح المشتركة.