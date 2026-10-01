الداخلية تكشف بالأرقام عن عمليات تخص الأمن السيبراني في العراق

وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العقيد محمد علي الحسون، في بيان، إن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، يولي ملف الأمن السيبراني اهتماماً كبيراً، ويوجه باستمرار نحو تطوير القدرات التقنية والفنية، وتعزيز منظومة الرصد والتحليل والاستجابة للتهديدات الإلكترونية، بما يواكب التطورات المتسارعة في الرقمي".

وأضاف أن " السيبراني بإشراف اللواء ، واصلت تنفيذ مهامها التخصصية خلال شهر أيلول 2026، حيث نفذت (6775) عملية رصد وتحليل إلكتروني شملت المحتويات والصفحات المخالفة، وتسريبات البيانات، وحالات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني وغيرها، فضلاً عن فحص (11) موقعاً إلكترونياً تابعاً لتشكيلات ".



ولفت الى أن المديرية "قامت بـحجب (3) صفحات مخالفة للقانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات/ نقطة الاتصال الوطنية، ضمن الإجراءات القانونية والفنية المتخذة للحد من المخاطر والمخالفات الإلكترونية"، مشيراً إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار العمل المتواصل الذي تضطلع به المديرية لتعزيز الحماية الرقمية ومواجهة التهديدات السيبرانية.