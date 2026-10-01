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الداخلية تكشف بالأرقام عن عمليات تخص الأمن السيبراني في العراق
أمن
2026-10-01 | 16:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
73 شوهد
كشفت
وزارة الداخلية
، الخميس، عن "أرقام" تخص الأمن السيبراني في
العراق
، مشيرة الى تنفيذ 6775 عملية رصد وتحليل إلكتروني.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العقيد محمد علي الحسون، في بيان، إن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية
حسين العوادي
، يولي ملف الأمن السيبراني اهتماماً كبيراً، ويوجه باستمرار نحو تطوير القدرات التقنية والفنية، وتعزيز منظومة الرصد والتحليل والاستجابة للتهديدات الإلكترونية، بما يواكب التطورات المتسارعة في
الفضاء
الرقمي".
وأضاف أن "
مديرية الأمن
السيبراني بإشراف اللواء
صلاح نوري
الجبوري
، واصلت تنفيذ مهامها التخصصية خلال شهر أيلول 2026، حيث نفذت (6775) عملية رصد وتحليل إلكتروني شملت المحتويات والصفحات المخالفة، وتسريبات البيانات، وحالات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني وغيرها، فضلاً عن فحص (11) موقعاً إلكترونياً تابعاً لتشكيلات
وزارة الداخلية
".
ولفت الى أن المديرية "قامت بـحجب (3) صفحات مخالفة للقانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات/ نقطة الاتصال الوطنية، ضمن الإجراءات القانونية والفنية المتخذة للحد من المخاطر والمخالفات الإلكترونية"، مشيراً إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار العمل المتواصل الذي تضطلع به المديرية لتعزيز الحماية الرقمية ومواجهة التهديدات السيبرانية.
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