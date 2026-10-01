"فوكس نيوز" تنشر صورة لانسحاب آخر جندي وطائرة أميركية من العراق

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نشرت شبكة " نيوز" صورة توثق مغادرة آخر جندي وطائرة أميركية من ، بالتزامن مع اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأميركية من وإنهاء مهمة "عملية العزم الصلب" في البلاد.

وأعلنت الأميركية، الأربعاء، اكتمال مغادرة القوات والمعدات الأميركية من ، منهية بذلك المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم " " في ، بعد نحو 12 عاماً على إطلاق العملية.



ويأتي نشر الصورة بالتزامن مع إعلان رسمياً انتهاء مهمتها العسكرية في العراق، في خطوة أنهت الوجود العسكري المرتبط بعملية "العزم الصلب" داخل البلاد، مع انتقال العلاقة الأمنية بين وواشنطن إلى إطار ثنائي.



وبحسب " نيوز"، فإن اكتمال مغادرة القوات والمعدات من أنهى المهمة العسكرية الأميركية في العراق، فيما انتقلت قيادة لعملية "العزم الصلب" إلى ، مع استمرار العمليات ضد تنظيم "داعش" في .