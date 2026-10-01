انفجار "أعتدة" موضوعة داخل كرفان جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بانفجار "أعتدة" موضوعة داخل كرفان تابع لأحد الفصائل جنوبي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "دوي انفجار كمية من الاعتدة موضوعة داخل كرفان تابع لأحد الفصائل ضمن منطقة الدورة".

وأضاف المصدر أنه "تمت السيطرة عليه دون اصابات تذكر".