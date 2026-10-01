غداً.. استعراض جوي بمناسبة يوم السيادة في بغداد والمحافظات

أعلنت خلية ، الخميس، عن تنظيم استعراض جوي بمناسبة يوم السيادة الوطنية في والمحافظات يوم غد.

وقالت الخلية في بيان، "بالتزامن مع أفراح شعبنا الأبي بمناسبة يوم السيادة الوطنية، سيقوم الأبطال في قيادتي وطيران الجيش باستعراض جوي في سماء المجد والإباء ببغداد والمحافظات، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم غد الجمعة".

وأضاف البيان "لذا نسترعي عناية المواطنين الكرام إلى ذلك، وندعوكم لمشاركتنا هذه الفرحة والابتهاج، ومتابعة عروض صقور الجو الأبطال وهم يزينون سماء الوطن بأجمل لوحات الفخر والاعتزاز".