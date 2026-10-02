بيان جديد حول انباء سقوط طائرة F16 عراقية اليوم

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء في بيان ورد لـ ، ان "ما تداولته في بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول سقوط طائرة من طراز تابعة للقوة الجوية العراقية، إثر خلل فني ونجاة قائدها، أثناء فعاليات الاحتفال بيوم السيادة الوطني، عار عن ".واضاف ان "أن هذه المعلومات لا تمت إلى الواقع بصلة"، مشيرا إلى أن "طائرات مارست الاستعراض بيوم السيادة دون وقوع حادث يذكر".ودعت الوزارة "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية التابعة للوزارة"، لافتة إلى أنّ "المعلومات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية وفعالياتها يتم نشرها حصراً عبر المصادر الرسمية المعتمدة في الوزارة".