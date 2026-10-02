الاعلام الامني: جميع طائراتنا سالمة ومغرضون بثوا شائعات غير صحيحة

وقال رئيس الهيئة الفريق في تصريح ورد لـ ، ان "طائرات كان أداؤها رائعا في مناسبة رائعة للعراق"، مبينا ان "مهاراتها كانت في قمة الاداء".واضاف ان "هذه اللوحة السيادة الجميلة التي رسمتها طائرات القوة الجوية ازعجت البعض الذين بداوا ببث شائعات غير صحيحة"، مشيرا اﻟﻰ ان "الطائرات جميعها سالمة والطيارين سالمين، وكانت لوحة سيادية بامتياز ".