الدفاع: طيران الجيش العراقي سينفذ استعراضا عصر اليوم بمناسبة يوم السيادة

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء في تصريح ورد لـ ، ان "طائرات نفذت اليوم استعراضا بمناسبة يوم السيادة، وادت بشكل كامل وعادت الى قواعدها سالمة".واضاف انه "في الساعة الثالثة من عصر اليوم سيكون هناك استعراضا لطيران الجيش العراقي بمناسبة يوم السيادة"، داعيا إلى "عدم الانجرار وراء المواقع المغرضة التي تحاول التشويش بهذه الايام المميزة للعراقيين".