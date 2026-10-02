وفد رفيع من مكافحة الإرهاب يزور مجلسَي عزاء شهيدين في كركوك Publishing Date * Set Now

وذكر الجهاز في بيان، أن الزيارة جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيسه الفريق الركن ، مبيناً أن الوفد نقل تعازي ومنتسبيه إلى عائلتي الشهيدين، معرباً عن مواساته ووقوفه إلى جانبهما في هذا المصاب.وأكد الجهاز "استمرار دعمه لعوائل الشهداء، مشيداً بتضحياتهم في سبيل الوطن".