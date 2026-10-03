بالصورة.. القبض على مشعوذ مسلح في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية ومن خلال نصب كمين محكم، تمكنت القت القبض وبالجرم المشهود على شخص يقوم بممارسة السحر والشعوذة ويدعي الروحانية ضمن منطقة الزهور في جانب ببغداد".وأضاف انه "ضبط بحوزته بندقية عدد 2 ومخازن عدد 7 إضافة الى طلاسم وادوات اخرى تستخدم بأعمال السحر والشعوذة، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين".