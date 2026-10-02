مقتل شخص بنيران مسلحين مجهولين في أبي صخير بالبصرة

وقال المصدر لـ ، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على شخص في المنطقة، ما أسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ المنفذون بالفرار إلى جهة مجهولة".وأضاف أن "القوات الأمنية باشرت إجراءاتها للتحقيق في ملابسات الحادث، وملاحقة المتورطين فيه".