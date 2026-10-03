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الداخلية تعلن حصيلة أيلول: 308 مطلوبين و1425 غراما من المخدرات
أمن
2026-10-03 | 06:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
59 شوهد
السومرية نيوز
– امني
اعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم السبت، عن حصيلة العمليات الأمنية في أيلول الماضي، فيما أشار الى القبض على 308 مطلوبين وضبط 1425 غراما من
المخدرات
.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء
مقداد ميري
، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
قيادة فرقة الرد السريع
حققت نتائج إيجابية شملت تنفيذ واجبات ميدانية واسعة أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين وضبط أسلحة ومواد مخدرة ومبالغ مالية كبيرة".
وأضاف ان "العمليات الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 308 متهمين وفق أحكام ومواد قانونية مختلفة، كان من بينهم 31 متهماً بقضايا النزاهة، و55 متهماً بقضايا
المخدرات
، و16 متهماً وفق أحكام المادة 4 إرهاب، بالإضافة إلى 206 متهمين صادر بحقهم مذكرات إلقاء قبض وفق أحكام مختلفة"، موضحا ان "عمليات القبض جرت من خلال تنفيذ 124 واجباً أمنياً وتخصصياً".
وفي سياق فرض الأمن الميداني والانتشار، ذكر انه "تم تنفيذ 196 دورية أمنية، و78 كميناً ومرابطة، وإقامة 101 سيطرة أمنية، إلى جانب تنفيذ عمليتي تفتيش وتطهير، و3 واجبات لإزالة التجاوزات، فضلاً عن النجاح في فض 3 نزاعات عشائرية".
وتابع "كما أسفرت عمليات التفتيش والضبط عن مصادرة 21 قطعة سلاح متنوعة، و356 قطعة عتاد، و32 مخزن عتاد، و131 إطلاقة من الأعتدة المختلفة"، موضحا ان "المضبوطات المادية تضمنت مصادرة مبالغ مالية بلغت 6,047,000 دينار عراقي و1,000,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى ضبط 18 هاتفاً محمولاً مختلفاً، ومواد أخرى".
وعلى صعيد
مكافحة المخدرات
وضبط المؤثرات العقلية، اكد ميري ان "القطعات تمكنت من ضبط 1,425 غراماً من مادة الكريستال المخدرة، و305 غرامات من مادة الحشيشة، و92 حبة مخدرة متنوعة، بالإضافة إلى أدوات تعاطي".
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