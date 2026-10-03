الداخلية: انخفاض الجريمة والحد من آثار الحرائق ثمرة منظومة أمنية متكاملة وتعاون المواطن

وقال الناطق الرسمي للوزارة، محمد علي الحسون، في بيان ورد لـ ، أن "انخفاض مستويات الجريمة جاء نتيجة مباشرة لتكامل الجهد الأمني بين مختلف تشكيلات الوزارة، وتطور العمل الاستخباري والتحقيقي، وتعزيز الانتشار والمتابعة الميدانية، فضلاً عن تعاون المواطنين وإسهامهم في الإبلاغ عن الحالات والمظاهر التي تشكل خطراً على الأمن، مؤكداً أن وعي المجتمع يمثل جزءاً أساسياً من منظومة الوقاية الأمنية".وفي ملف الحرائق والحوادث، بيّن أن "الجهود المتواصلة لمديرية الدفاع المدني في الوقاية والاستجابة والتدخل السريع أسهمت في الحد من آثار الحوادث، وإنقاذ الأرواح، وحماية الممتلكات وتقليل الخسائر، مؤكداً أن الاستجابة المبكرة تبدأ من المواطن نفسه".وأضاف أن "سرعة الإبلاغ والتواصل مع الرقم الموحد 911 يمثلان عاملاً حاسماً في اختصار زمن الاستجابة، وإيصال الفرق المختصة إلى موقع الحادث بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي يعزز فرص إنقاذ الأرواح والسيطرة على الحريق قبل اتساع نطاقه والحد من الأضرار".وشدد الحسون على أن " تعمل على تعزيز هذه المنظومة بصورة مستمرة، وأن الأمن لا يتحقق بالجهد الأمني وحده، والسلامة لا تُصان بالاستجابة وحدها، وإنما بتكامل الوقاية مع الجاهزية، وسرعة الإبلاغ مع سرعة التدخل، وتعاون المواطن مع مؤسسات الدولة".وأكد أن "الوزارة ماضية في أداء واجباتها بكل مهنية وحزم، واضعةً حماية الإنسان وصون الممتلكات وتعزيز الأمن والاستقرار في مقدمة أولوياتها، وأن الرقم 911 يمثل جسراً سريعاً بين المواطن والأجهزة المختصة في التعامل مع الحالات الطارئة".