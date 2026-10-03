الحمداني: السلاح المنفلت انتهى وبغداد بلا دكة عشائرية

جاء ذلك خلال مؤتمر أمني موسع اقامه الحمداني بمشاركة قيادات أمنية وشخصيات عشائرية، لمناقشة تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون.ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المجتمعي، والحد من الظواهر المسلحة، ومعالجة النزاعات العشائرية، بما يسهم في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار العاصمة.وأكد الحمداني أهمية تكاتف الجهود الرسمية والعشائرية لإنهاء المظاهر المسلحة، وتعزيز ثقافة الاحتكام إلى القانون، بما يضمن استمرار الأمن في .