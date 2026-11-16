وقال المصدر لـ ، ان "تعزيزات امنية جديدة من وجهاز مكافحة الارهاب توجهت من المحافظات القريبة الى ناحية في ".واضاف ان "هذه التعزيزات جاءت لتكون اسنادا للقوات الموجودة الان".