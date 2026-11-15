إصابة شخص بإطلاق نار غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "اقدم شخص مجهول الهوية على اطلاق النار على شخص آخر ضمن في منطقة ".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن اصابته باطلاقات نارية في منطقة الوجه وحالته خطرة، فيما هرب المسلح".