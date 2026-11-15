عمليات بغداد تغلق الفتحات العشوائية على طريق بغداد – صلاح الدين السريع

وذكرت القيادة في بيان، أن الجهد الهندسي التابع لها، وبالتنسيق مع دوائر الطرق والجسور ومديرية مرور والشركة المنفذة للمشروع، وبإسناد القطعات الماسكة من فرقة المشاة السادسة، شرع بإغلاق جميع الفتحات العشوائية على الطريق، عقب استكمال أعمال تأهيله وإنجازه شمال العاصمة.وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة مستخدمي وإظهاره بالمظهر اللائق، داعية المواطنين إلى عدم تكرار مثل هذه التجاوزات تجنباً للمساءلة القانونية.