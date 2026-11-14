الاستخبارات تطيح بشبكة احتيال إلكتروني استولت على أموال المواطنين

وذكرت الوكالة في بيان، أن مفارز مديرية مكافحة جرائم المعلوماتية، وبعد تشكيل فريق عمل فني واستخباري، تمكنت من تعقب الحسابات المرتبطة بأرقام بطاقات الدفع الإلكتروني المستخدمة في عمليات الاحتيال، وتحديد أماكن وجود أفراد الشبكة.وأضافت أن العملية نُفذت بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، وأسفرت عن إلقاء القبض على المتهمين وضبط الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزتهم.وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيق بممارسة الاحتيال المالي الإلكتروني على المواطنين، من خلال إيهامهم والاستيلاء على أموالهم، بمساعدة متهمين اثنين من جنسيات أجنبية يقيمان خارج .وأكدت الوكالة، تدوين اعترافات المتهمين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الأجانب عبر القنوات الرسمية.وشددت على استمرار جهودها الاستخبارية والأمنية لملاحقة شبكات الاحتيال المالي الإلكتروني والتصدي للجرائم التي تستهدف أموال المواطنين.