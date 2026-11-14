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الاستخبارات تطيح بشبكة احتيال إلكتروني استولت على أموال المواطنين

أمن

2026-11-14 | 09:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الاستخبارات تطيح بشبكة احتيال إلكتروني استولت على أموال المواطنين
189 شوهد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، الإطاحة بشبكة متورطة بعمليات احتيال مالي إلكتروني محلية ودولية، استهدفت مواطنين واستولت على أموالهم باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

وذكرت الوكالة في بيان، أن مفارز مديرية مكافحة جرائم المعلوماتية، وبعد تشكيل فريق عمل فني واستخباري، تمكنت من تعقب الحسابات المرتبطة بأرقام بطاقات الدفع الإلكتروني المستخدمة في عمليات الاحتيال، وتحديد أماكن وجود أفراد الشبكة.

وأضافت أن العملية نُفذت بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، وأسفرت عن إلقاء القبض على المتهمين وضبط الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزتهم.

وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيق بممارسة الاحتيال المالي الإلكتروني على المواطنين، من خلال إيهامهم والاستيلاء على أموالهم، بمساعدة متهمين اثنين من جنسيات أجنبية يقيمان خارج العراق.

وأكدت الوكالة، تدوين اعترافات المتهمين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الأجانب عبر القنوات الرسمية.

وشددت على استمرار جهودها الاستخبارية والأمنية لملاحقة شبكات الاحتيال المالي الإلكتروني والتصدي للجرائم التي تستهدف أموال المواطنين.
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الاستخبارات

تطيح بشبكة احتيال إلكتروني استولت على أموال المواطنين

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