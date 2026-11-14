الداخلية: إغلاق 792 مشروعاً مخالفاً وضبط 4500 طائر وحيوان بري مهدد بالانقراض خلال 2026

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء ، في بيان، إن مفارز شرطة البيئة نفذت عمليات الغلق بعد استكمال الإجراءات القانونية بحق المشاريع المخالفة لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، مبيناً أنها شملت قطاعات صناعية وتجارية وزراعية وخدمية وصحية، بسبب العمل دون موافقات بيئية أو استخدام أساليب بدائية تتسبب بهدر المياه والتلوث.وأضاف أن الإجراءات تضمنت أيضاً إغلاق 522 محطة لغسل السيارات، وهدم وإزالة 54 موقعاً لصهر المعادن، فضلاً عن 32 موقعاً لإنتاج الفحم.وفي ملف مكافحة الصيد الجائر، أوضح ميري أن مفارز شرطة البيئة ضبطت 4500 طائر وحيوان بري من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، خلال عمليات استهدفت مناطق الصيد والأسواق المحلية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف إلى حماية التوازن البيئي ومسارات هجرة الطيور، والوفاء بالتزامات ضمن اتفاقيتي «سايتس» و«CMS» المعنيتين بحماية الأنواع البرية.ودعا ميري، أصحاب المشاريع إلى الالتزام بالتعليمات والقوانين البيئية، وحث المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات عبر رقم الاستجابة المركزية لوزارة الداخلية (911)، أو تطبيقي «عين العراق» و«المرصد البيئي».