شرطة الانبار تصدر توجيهاً بشأن تشييع العلواني

وقال رشيد، للوكالة الرسمية وتابعته ، خلال وجوده في مضيف عشيرة البوعلوان بمحافظة ، بانتظار وصول جثمان العلواني، إن "المحافظة قدمت تضحيات كبيرة من الشهداء والجرحى في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار، وكذلك عشيرة البوعلوان التي كان لها دور وتضحيات في هذا المجال".وأضاف أن "القوات الأمنية، وبإسناد العشائر وأبناء المحافظة، حريصة على الحفاظ على المكتسبات الأمنية وإيصال رسالة واضحة بأن الأنبار تنعم بالاستقرار وتتمسك بتطبيق القانون".وشدد على أن "إطلاق العيارات النارية أو رفع أي شعارات طائفية أو القيام بأي تصرف يمس هيبة الدولة أمور مرفوضة ولن يُسمح بها"، مؤكداً "استعداد القوات الأمنية لتأمين مراسم التشييع وتقديم الدعم اللازم بما يضمن إقامة جنازة تليق بالفقيد".ودعا رشيد الجميع إلى "التعاون والالتزام بالتعليمات الأمنية، حفاظاً على أمن المحافظة واستقرارها".