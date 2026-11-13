بالفيديو.. قوات أمنية ومن الحشد تستعد لدخول جرف الصخر

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر استعداد قوات أمنية ومن لدخول منطقة الجرف.ويأتي ذلك عقب قرار تشكيل لجنة للتحقيق في ملف تهريب النفط من منطقة .