تركيا.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 بانفجار وحريق في مصنع بإزمير

وذكرت السلطات المحلية أن ثلاثة من المصابين في حالة صحية حرجة، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى نحو 10 أشخاص يُعتقد أنهم محاصرون داخل موقع الحادث.ووقع الانفجار في بحي تشاكماكلي، ما أدى إلى اندلاع حريق وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان، فيما هرعت فرق الإطفاء والإسعاف والإنقاذ إلى الموقع، ونُقل المصابون إلى المستشفيات القريبة.من جانبه، أكد التركي مصطفى تشيفتشي أن الأجهزة المعنية تعمل بتنسيق ميداني للسيطرة على الحريق ومواصلة عمليات البحث والإنقاذ، بالتزامن مع فتح تحقيق لتحديد الأسباب الفنية والتشغيلية للانفجار.