"حبيبي" تشعل تيك توك في أميركا.. كلمة عربية تتحول إلى ترند بعد فوز عبد الرحمن السيد

وبدأت القصة عندما وجّه السيد حديثه إلى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، قائلاً: “جي دي، حبيبي”، في عبارة حملت طابعاً ساخراً، مستعيداً بها الانتقادات والهجمات التي تعرض لها خلال حملته الانتخابية.ولم تمر العبارة مروراً عابراً، إذ انتشرت مقاطع الفوز على المنصات الرقمية، وتداول مستخدمون أميركيون كلمة “Habibi” على نطاق واسع، وسط تفاعل وتعليقات وتساؤلات عن معناها وطريقة استخدامها في .وبحسب بيانات غوغل ترندز، احتل البحث عن عبارة “Habibi meaning”، أي معنى كلمة حبيبي، المرتبة السابعة ضمن عمليات البحث الرائجة في يوم الرابع من تشرين الثاني الحالي، فيما سجلت ولاية ميشيغان أعلى مستويات الاهتمام بالبحث عن معناها.