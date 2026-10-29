إرهاق بلا سبب واضح؟.. راقب وقتك أمام الشاشة

كم ساعة تقضيها أمام الشاشة يوميا؟
هاتف، حاسوب محمول، وسائل التواصل الاجتماعي
، إشعارات...
كلها قد تستنزف طاقتك من دون ما تنتبه
ما الإرهاق الرقمي؟
هو شعور بالتعب والإجهاد الذهني والجسدي نتيجة الاستخدام المتواصل للأجهزة والشاشات
جسمك وعقلك قد يرسلان لك إشارات:
• تشتت وصعوبة في التركيز
• توتر وقلق
• صداع وإجهاد للعين
• تعب مستمر
• صعوبة في النوم
لماذا يحدث الإرهاق الرقمي؟
إشعارات ما تتوقف...
تمرير لا ينتهي...
رسائل عمل حتى بعد انتهاء الدوام...
ومحتوى جديد كل ثانية
عقلك ببساطة يحتاج استراحة
وسائل التواصل الاجتماعي ليست المشكلة الوحيدة
حتى العمل والدراسة عن بُعد قد يجعلانك أمام الشاشة لساعات طويلة، ويصعّبان عليك الفصل بين وقت العمل ووقتك الخاص
كيف تقلل الإرهاق الرقمي؟
أوقف الإشعارات غير الضرورية
خصص أوقاتاً للابتعاد عن الأجهزة
ابتعد عن الشاشة قبل النوم
خذ استراحات منتظمة لإراحة عينيك
ألغِ متابعة الحسابات التي تستنزف طاقتك