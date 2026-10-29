إرهاق بلا سبب واضح؟.. راقب وقتك أمام الشاشة

كم ساعة تقضيها أمام الشاشة يوميا؟هاتف، حاسوب محمول، ، إشعارات...كلها قد تستنزف طاقتك من دون ما تنتبهما الإرهاق الرقمي؟هو شعور بالتعب والإجهاد الذهني والجسدي نتيجة الاستخدام المتواصل للأجهزة والشاشاتجسمك وعقلك قد يرسلان لك إشارات:•⁠ ⁠تشتت وصعوبة في التركيز•⁠ ⁠توتر وقلق•⁠ ⁠صداع وإجهاد للعين•⁠ ⁠تعب مستمر•⁠ ⁠صعوبة في النوملماذا يحدث الإرهاق الرقمي؟إشعارات ما تتوقف...تمرير لا ينتهي...رسائل عمل حتى بعد انتهاء الدوام...ومحتوى جديد كل ثانيةعقلك ببساطة يحتاج استراحةوسائل التواصل الاجتماعي ليست المشكلة الوحيدةحتى العمل والدراسة عن بُعد قد يجعلانك أمام الشاشة لساعات طويلة، ويصعّبان عليك الفصل بين وقت العمل ووقتك الخاصكيف تقلل الإرهاق الرقمي؟أوقف الإشعارات غير الضروريةخصص أوقاتاً للابتعاد عن الأجهزةابتعد عن الشاشة قبل النومخذ استراحات منتظمة لإراحة عينيكألغِ متابعة الحسابات التي تستنزف طاقتك