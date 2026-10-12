الأمم المتحدة: 1.2 مليار شخص بالعالم غارقون في الفقر

ووفق بيانات مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي المحدّث لعام 2026، الذي نشره برنامج الإنمائي ومبادرة للفقر والتنمية البشرية بجامعة أكسفورد، فإن هذا الرقم يزيد بمقدار 51.5 مليون شخص عن التقرير السابق.وأشارت البيانات إلى أن أكثر من نصف هؤلاء، وتحديدًا 617 مليون شخص، هم من الأطفال، يعيش 83% منهم في المناطق الريفية.وفي الوقت نفسه، أشارت الأمم المتحدة إلى أن العديد من الدول لا تزال تحقق تقدمًا ملموسًا. فمن بين 89 دولة شملها التصنيف، تمكنت 30 دولة من خفض معدل الفقر إلى النصف في أقل من 15 عامًا.ولوحظت اتجاهات إيجابية بشكل خاص في ونيبال وفيتنام والصين، حيث سُجلت أعلى معدلات تراجع في مستوى الفقر.وأوضحت الأمم المتحدة أن ارتفاع عدد الفقراء يعود جزئيًا إلى النمو السكاني. وقالت: "في أنغولا وزامبيا، انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر، لكن معدلات النمو السكاني تجاوزت معدلات الحد من الفقر، مما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي للفقراء".