وذكر في بيان، أن "المشتبه بهما يرتبطان بتنظيم (حركة أصحاب اليمين الإسلامية - HAYI) الموالي لإيران، والمصنف من قبل كجماعة إرهابية تقف وراء مخططات استهدفت مؤسسات يهودية وإسرائيلية وأمريكية في أوروبا".وأضاف، أن "التحقيقات تشير إلى أن أحد المعتقلين أجرى في شهر آذار من العام الجاري استطلاعاً لمنطقة كنيس في مدينة كولونيا، وكان يعتزم تنفيذ هجوم باستخدام عبوة ناسفة، قبل أن يتوقف المخطط لأسباب لا تزال غير معروفة".وتزامنت عمليتا الاعتقال مع حملة مداهمات واسعة شنتها الشرطة في ولايات بادن-فورتمبيرغ وهيسن وشمال الراين-وستفاليا، فيما يُنتظر عرض المشتبه بهما أمام في الاتحادية بمدينة لاتخاذ قرار بشأن حبسهما احتياطياً.