وذكرت أن الاشتباكات اندلعت عند الموقف رقم 4 في ، ونُقل الجرحى إلى مركز الطبي (LMC) لتلقي الإسعافات اللازمة.وأضافت أن المواجهات امتدت إلى منطقة الليلكي، فيما ناشد الأهالي التدخل لوضع حد للاشتباكات واحتواء الموقف.