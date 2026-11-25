وذكرت الصحيفة: "في ظل المناقشات داخل بشأن استمرار مالين في منصبه وإمكانية إقالته، بدأ بعض الموظفين يراهنون على المدة التي سيبقى فيها في منصبه".وبحسب الصحيفة، أخفق مالين في طمأنة الرأي العام بشأن قدرة وزارته على التعامل بفعالية مع تداعيات الأعطال التقنية التي تسببت في اضطراب وتعطل شبكات مصرفية.كما تعرض الوزير لانتقادات بسبب توجهه على متن طائرة حكومية إلى ولاية لويزيانا في خضم الأزمة، لحضور مباراة لكرة القدم الأمريكية برفقة عائلته.وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض استبعد مالين من الظهور الإعلامي لشرح جهود الإدارة في التعامل مع الأزمة.وفي المقابل، أعرب الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، في مقابلة مع صحيفة " بوست"، عن دعمه لمالين، مؤكدا أنه يؤدي عمله بشكل جيد.