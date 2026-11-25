صرح ، الأربعاء، بأن تسعى إلى جر إلى حرب جديدة ضد ، عبر اتهام بتطوير أسلحة كيميائية.

وقال عراقجي، في بيان نشره عبر منصة "إكس": "نظام مدجج بأسلحة الدمار الشامل يتهم بالسعي إلى امتلاك أسلحة كيميائية. لكن العالم بأسره بات يدرك أن كل اتهام توجهه هو بمثابة اعتراف".

وأضاف أن إسرائيل ترفض الانضمام إلى الاتفاقيات التي تحظر الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وتمتلك مئات الرؤوس النووية، مشيرا إلى أنها هاجمت سبع دول في المنطقة واحتلت أراضي في ثلاث منها، وجرّت خلال العام الماضي وحده إلى حربين فاشلتين ضد إيران، بحسب تعبيره.

وأشار عراقجي إلى أن إيران "طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأنها كانت ضحية للأسلحة الكيميائية التي زودت بها الغربية نظام ".

وندد الوزير الإيراني باتهام إسرائيل لبلاده بتطوير أسلحة كيميائية وإخفائها في مصانع الأدوية، معتبرا أن الهدف من ذلك هو خداع الولايات المتحدة لخوض حرب أخرى بالنيابة عن إسرائيل، وتعريض حياة المرضى الإيرانيين للخطر.

وجاءت تصريحات عراقجي بعدما زعم الإسرائيلي ، الثلاثاء، أن إيران تعمل على تطوير أسلحة كيميائية، لكنها لم تبلغ بعد مرحلة القدرة على استخدامها ضد إسرائيل، مؤكدا أن تل أبيب لن تسمح لها بذلك.