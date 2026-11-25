وأعلنت الشركة إلغاء خمس رحلات صباحية على الأقل، بينها ثلاث رحلات من ورحلتان من ، داعية المسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم إلى عدم التوجه إلى المحطات.

وأكدت الشركة أن بإمكان المسافرين المتضررين تعديل حجوزاتهم أو استرداد كامل قيمة تذاكرهم، مقدمة اعتذارها عن الاضطرابات الناجمة عن الإضراب.

ودعت الشركة النقابات العمالية إلى مواصلة المفاوضات المباشرة، مؤكدة استعدادها لاستمرار الحوار، من دون الكشف عن أسباب الإضراب.

كما شهدت بعض خطوط الشركة الأوروبية الأخرى تأخيرات في مواعيد الرحلات، شملت وجهات في وهولندا وألمانيا.