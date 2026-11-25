وأشارت الوزارة في بيانها الرسمي إلى أن هذا الإنجاز يمثل أعلى مستوى لعمليات الترحيل منذ تأسيس الدولة، مؤكدة في هذا السياق أنه تم في الـ 24 من الجاري تنفيذ عملية ترحيل جوي مشتركة إلى جمهورية الديمقراطية، بتنسيق بين وألمانيا وبلجيكا، شملت إعادة 16 شخصا، توزعوا بين تسعة أفراد من ، وشخص واحد من ، وستة أشخاص من النمسا.وأفاد المصدر بأن المواطنين الكونغوليين الـ 6 الذين تم ترحيلهم من الأراضي كانوا من الذكور، ولا يحوزون على أي صفة قانونية تسمح لهم بالإقامة في الجمهورية، علما بأن أحدهم سبق أن أدين بجريمة تزوير وثائق رسمية.وفي معرض تعليقه على هذه الإجراءات، أكد النمساوي، ، أن الأشخاص الذين لا يتمتعون بحق الإقامة، فضلا عن مرتكبي الجرائم، يتعين عليهم مغادرة البلاد إما طوعا أو قسرا، معتبرا أن هذا الإجراء يعد ركيزة أساسية في منظومة التي تتسم بالصرامة والحزم، وبالتالي تتسم بالعدالة.وأضاف أن السلطات تبذل قصارى جهدها لاستعادة السيطرة الكاملة على شؤون البلاد، مختتما بالإشارة إلى أن السياسة المتبعة تتيح الحفاظ على ما يُعرف بمعدل الهجرة السلبي، وهو الوضع الذي يكون فيه عدد طلبات اللجوء الجديدة أقل من عدد عمليات الترحيل المنفذة.