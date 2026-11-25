وقال مصدر قضائي إن قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو استجوبت الموقوفين الخمسة لمدة 6 ساعات، قبل إصدار مذكرات التوقيف بحقهم.وأضاف أن مفوض الحكومة لدى ، القاضي ، أصدر مذكرات بحث وتحر بحق ثلاثة كوادر من الحزب، وكلف بتوقيفهم وإحضارهم للتحقيق.وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت الرجال الخمسة في العاشر من ، في منطقة جبلية وعرة بين البترون وبشري، بعيدا عن معاقل الحزب التقليدية، وبحوزتهم "خرائط ووثائق".وادعى القضاء عليهم بتهم "تأليف مجموعة مسلحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدهم بالسلاح"، وفق المصدر القضائي.واعتبر النائب عن ، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن الموقوفين الخمسة، إلى جانب موقوفين في قضية شاحنة متفجرات، "معتقلون ظلما وقسرا في سجون السلطة".واتهم السلطات بالانصياع لإملاءات خارجية، معتبرا أنها ترتكب "أخطاء فادحة وخطيرة بحق شعبها".وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت في أكتوبر شاحنة محملة بمواد متفجرة أثناء انتقالها من شرق إلى ، وأوقفت شخصين كانا بداخلها.وأقر حزب الله بأن الشاحنة تعود له، وقال إنها كانت تنقل "قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".وفي واقعة منفصلة، أعلن ، الأحد، توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية تهريب أكثر من 260 كيلوغراما من المواد المتفجرة من ، ضبطت في شرق البلاد.وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط متزايدة على حزب الله لتسليم سلاحه، وخلاف بشأن تنفيذ خطة أقرتها الحكومة لنزع سلاحه، بعد الحرب التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر 2024، واحتلت خلالها مساحات من .