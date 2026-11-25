ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي، أن الرسوم المفروضة على قد ترتفع إلى 40% في حال تعثر المفاوضات مع ، فيما أشار إلى أن المقترحات ستخضع لفترة مشاورات عامة وجلسات استماع قبل إقرارها.ومن المتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز كانون الثاني المقبل، إلا أن النسب النهائية والمنتجات المشمولة لا تزال خاضعة للإجراءات والمفاوضات.وأكدت تقارير أن الرسوم الجديدة ما تزال في مرحلة المقترحات وليست نافذة حتى الآن.